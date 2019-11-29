السعودية | “أرامكو السعودية” شريكاً أساسياً لكأس الدرعية للتنس في شراكة تُعد الأكبر في تاريخ بطولات التنس في المملكة

المناطق _ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة “أرامكو السعودية”، لتصبح بموجبه شريكاً أساسياً لـ “كأس الدرعية للتنس”، في شراكة تُعد الأكبر في تاريخ بطولات التنس في المملكة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2019م، بمشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم للتنافس على لقب النسخة الأولى من البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار، ويستضيفها ملعب “الدرعية أرينا” الذي تم بناؤه خصيصًا لهذه الفعالية في منطقة الدرعية التاريخية في الرياض، والمدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “تُعد استضافة حدث دولي للتنس في المملكة لأول مرة علامةً فارقةً في بلادنا، فهو استثمار في الرياضة والمواهب والمواطنين، ونفخر بمشاركة أرامكو السعودية في كأس الدرعية للتنس لكي نعمل معًا على إشراك وإلهام المجتمع في المملكة من خلال رياضة التنس، وبوجود ستة من أفضل نجوم التنس العالميين من ست دول أكدوا مشاركتهم في البطولة، لذلك كان من الطبيعي أن يكون للبطولة راع عالمي رئيس”.

وتأتي هذه الرعاية لأكبر بطولات التنس التي تقام لأول مرة بالمملكة، لما تتمتع به أرامكو السعودية من تاريخٍ طويلٍ في دعم برامج ومبادرات المواطنة في المملكة، وذلك من خلال إسهامها في دعم المجتمعات التي تعمل فيها، حيث تسعى لتسخير إمكاناتها وطاقاتها من خلال مجموعة واسعة من البرامج بغية إحداث فارق حقيقي في قدرة الأفراد على تحقيق مستقبل ناجح لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

وتعمل الشركة على توسيع برامج ومبادرات المواطنة من خلال دعم الفعاليات الرياضية الدولية في المملكة، وذلك ما يتضح في تعاونها مع الهيئة العامة للرياضة، من خلال هذه البطولة التي ستُعرف بـ “كأس الدرعية للتنس” المقدمة من أرامكو السعودية.

وتم الكشف حتى الآن عن ستة من الأسماء المشاركة في المنافسات، من ضمنهم السويسري ستان فافرينكا بطل العالم ثلاث مرات في بطولات “غراند سلام”، والروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميًّا وأحد أكبر نجوم اللعبة الصاعدين، كما سيشارك في البطولة فابيو فونييني

المصنف رقم 12 على مستوى العالم وأول إيطالي يفوز بلقب ماسترز 1000 في رابطة محترفي التنس لهذا العام في مونت كارلو، بالإضافة إلى البلجيكي دافيد غوفِن المصنف السابع على مستوى العالم.

وسُيشارك أيضًا في كأس الدرعية للتنس الأمريكي جون إيسنر، صاحب الأكثر من 10 آلاف إرسال ساحق عبر مشاركاته في البطولات الدولية، والفرنسي لوكاس بويل الحائز على خمس بطولات لرابطة محترفي التنس، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

ويعتزم منظمو البطولة الكشف عن الاسمين الأخيرين المشاركين في البطولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتُعد بطولة كأس الدرعية للتنس جزءًا من أنشطة موسم الدرعية، وحدثًا من الأحداث الرياضية التي تستضيفها الهيئة العامة للرياضة الى جانب العديد من النشاطات الثقافية والترفيهية لكافة أفراد المجتمع، حيث تتوفر تذاكر البطولة الآن على الموقع الرسمي لموسم الدرعية www.diriyahseason.sa، مع تسع فئات مختلفة من التذاكر المتاحة لتناسب جميع الميزانيات، وهو ما يجعلها فعاليةً مثاليةً لمجموعات الأصدقاء والعائلات.

وتقام مسابقة كأس الدرعية للتنس على ميدان الدرعية الذي يتسع لأكثر من 15.000 متفرّج كصرحٍ رياضيٍ عالمي المواصفات من إنشاء الهيئة العامة للرياضة في منطقة الدرعية التاريخية، ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الدرعية للتنس بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط من استضافة الموقع نفسه لنزال الدرعية التاريخي على لقب الملاكمة للوزن الثقيل بين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا.

ويمتد موسم الدرعية على مدار شهر، ويتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة، تبدأ بسباق “الفورمولا إي” ثم بطولة العالم للوزن الثقيل، وبطولة كأس الدرعية للتنس، ومهرجان الدرعية للفروسية.

وبجانب البطولات، يشهد موسم الدرعية حفلات موسيقية لأشهر الفنانين من حول العالم، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية فريدة للعائلات، ومجموعة من أشهر وأرقى العلامات التجارية للأزياء، وكذلك أشهى المأكولات من أفخم المطاعم في منطقة البجيري، وستوفر هيئة تطوير بوابة الدرعية جولات سياحية في منطقة الطريف، موقع التراث العالمي لليونسكو الذي يرمز لثراء التاريخ السعودي، بينما يمكن للعائلات الاستمتاع بأجمل الأوقات في واحة الدرعية.