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شكرا لقرائتكم الصحة: لم نحذر من السجائر بدون تبغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة: لم نحذر من السجائر بدون تبغ
كافة منتجات التبغ مضرة بالصحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صورة تحمل تحذيرًا منسوبًا لها بشأن سجائر بلا تبغ.
وقالت الصحة في تغريدة لها عبر “تويتر”: إن كافة منتجات التبغ مضرة بالصحة، وللإقلاع الحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين بالاتصال على الرقم 937.
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