2019-11-30

الصحة: لم نحذر من السجائر بدون تبغ

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صورة تحمل تحذيرًا منسوبًا لها بشأن سجائر بلا تبغ.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر “تويتر”: إن كافة منتجات التبغ مضرة بالصحة، وللإقلاع الحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين بالاتصال على الرقم 937.

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