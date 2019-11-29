شكرا لقرائتكم عرض لـ STC في ذكرى بيعة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-30 عرض لـ STC في ذكرى بيعة الملك سلمان يستمر لمدة 24 ساعة ويبدأ غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض قدمت الاتصالات السعودية STC عرضًا خاصًّا بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. Advertisements وقالت الاتصالات السعودية: نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ‎ونهدي بهذه المناسبة جميع عملاء المفوتر وسوا بيانات إنترنت لا محدودة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة. وتابعت STC أن ‎العرض يفعل تلقائيًّا و‎يبدأ في 30 نوفمبر من الساعة 12 صباحًا وحتى 11:59 مساءً. شارك الخبر







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