شكرا لقرائتكم فيديو.. عبدالعزيز بن فهد يؤرجح بناته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-29 فيديو.. عبدالعزيز بن فهد يؤرجح بناته متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أظهر مقطع فيديو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وهو يمزح مع بناته في الحديقة. وبين الفيديو، الأمير عبدالعزيز وهو يلهو مع بناته الأميرات الجوهرة ولطيفة، حيث كان يؤرجحهما في الحديقة بنفسه في مشهد عفوي نال العديد من التعليقات.. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عبدالعزيز بن فهد يؤرجح بناته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.