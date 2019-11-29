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شكرا لقرائتكم محمد بن عبدالرحمن يزور مركز رعاية حالات التوحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد بن عبدالرحمن يزور مركز رعاية حالات التوحد
تعرف على الخدمات المقدمة فيه
متابعات الخليج 365 - الرياض
زار نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ للوقوف على برنامج “رائد” للتأهيل المهني لذوي اضطراب طيف التوحد والذي يهدف إلى تقديم التأهيل المهني لهم وإلحاقهم بسوق العمل.
وكان في استقبال نائب أمير الرياض، رئيس مجلس إدارة “سعي” لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق بن عبدالله العتيبي، ومديرة المركز هدى الحيدر.
وقدم العتيبي شرحًا وافيًا عن البرنامج الذي يعتمد على إقامة البرامج والدورات التدريبية وتسهم في تنمية المهارات الذاتية، والاستقلالية، والمهارات الإدراكية والحسية والعملية والمهنية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وضمان حقوقهم الوظيفية.
وتجول نائب أمير الرياض على أرجاء المركز وتعرف على الخدمات المقدمة فيه، وقدم شكره وتقديره على جهود العاملين به.
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