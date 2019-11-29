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شكرا لقرائتكم دلال آل إبراهيم: لا يوجد دخان جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دلال آل إبراهيم: لا يوجد دخان جديد
قالت: إن التبغ أساسًا تالف من أول يوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت دلال آل إبرهيم، المدير السابق لبرنامج مكافحة التبغ في الرياض، أنه لا يوجد دخان جديد، وما تغير فقط تصميم العلبة، والتبغ هو نفسه القديم.
وأضافت آل إبراهيم، في حوارها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن وجود تاريخ صلاحية على علب الدخان ليس له أي قيمة؛ لأن التبغ أساسًا تالف من أول يوم.
ويوم أمس تداول مواطنون ومقيمون وسمًا باسم الدخان الجديد مغشوش، نشروا خلاله فيديوهات وثقت شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، حيث أكدوا أن المطروح في الأسواق حاليًّا دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.
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