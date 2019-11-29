شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط 41 وافداً يعملون في بيع وصيانة الجوالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عمالة وافدة مخالفة لقرار حصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات على السعوديين والسعوديات، خلال زيارة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش الميداني بمكتب العمل بالرياض، على مجمع الاتصالات في المرسلات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن الزيارة التفتيشية أسفرت عن ضبط 41 عاملاً وافداً يعملون في بيع وصيانة أجهزت الجوالات، في مخالفة لقرار حصر العمل في النشاط على السعوديين والسعوديات.

وأضاف أنه جرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية، رصد عدد من المحلات والمستودعات المجاورة للمجمع، وضبط عدد من العمالة التي تعمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات لحسابهم الخاص، حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.