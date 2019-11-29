شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: استنفار الجهات الحكومية لمواجهة الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

أكد متحدث أمانة جازان عبدالعزيز الريثي لـ«الخليج 365»، أن محطة تصريف مياه الأمطار بجازان متكاملة وتعمل بشكل جيد، إلا أنها لا تغطي إلا ما نسبته 25 في المائة من إجمالي مدينة جازان.

وشهدت بعض محافظات وقرى منطقة جازان اليوم (الجمعة)، هطول أمطار غزيرة أعاقت حركة المرور في بعض الطرقات.

وفي صبيا، كثفت الجهات الحكومية جهودها الميدانية على مجاري الأودية وضبط حركة السير ونزح المياه، في تعاون مشترك حرصاً على سلامة المواطنين.

من جهة أخرى، استنفرت إدارة مرور جازان جهودها لتنظيم حركة السير في الطرقات والشوارع الرئيسة في مدينة جازان.

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وأوضح مدير مرور المنطقة العميد راشد الغامدي لـ«الخليج 365»، أن دوريات المرور كثفت الجهود الميدانية وطبقت خطة الأمطار التي تم إعدادها مسبقاً.

وأشار الغامدي إلى تعزيز التواجد المروري الميداني في الطرقات والشوارع والميادين، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، إلى تلقي بلاغ عن احتجاز 6 أشخاص في وادي سر التابع لمحافظة بيش بعد أن داهمهم السيل وسط الوادي، لافتاً إلى انتقال الفرق اللازمة إلى الموقع وإخراجهم جميعاً بصحة جيدة.

كما تلقت فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن احتجاز 5 أشخاص فوق منزلهم بقرية سمرة بعد أن حاصرتهم السيول، وتم إخراجهم بصحة جيدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة أمير جازان لتداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية، حيث أكد المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة على تواصل مع المحافظين وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني، والطرق والنقل والشؤون الصحية، وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على تطورات الموقف.