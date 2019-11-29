السعودية | السعودية تدين وتستنكر حادثة الطعن في لندن

شكرا لقرائتكم السعودية تدين وتستنكر حادثة الطعن في لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لعملية الطعن التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن. وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه، مؤكدة تضامن السعودية التام مع المملكة المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها. كما عبرت عن تمنيات المملكة للجرحى بالشفاء العاجل.

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