جامعة «المجمعة» تطلق مبادرة «كونوا حذرين» لدرء مخاطر الحافلات

أطلقت جامعة «المجمعة» الرائدة في النقل الجامعي مبادرةً جديدة بعنوان «كونوا حذرين»، مستهدفة رفع مستوى السلامة للمستفيدين والعاملين بالنقل بالحافلات.

وتأتي مبادرة «كونوا حذرين»، استمرارًا لجهود جامعة «المجمعة» ومنجزاتها الوطنية والدولية لتطبيق الـ«حوكمة» المتعلقة بجودة الحياة، والتي تأتي في إطار برامج التحول الوطني2020.

وتسعى الجامعة من خلال مبادراتها المميزة في النقل الجامعي، وما يسانده من وحدات وأندية ومراكز، إلى درء المخاطر وتخفيفها قبل وقوعها لأبناء وبنات الجامعة. وقد امتدت مبادرات جامعة «المجمعة» بخدماتها أيضًا للمجتمع من خلال توعية طلاب المرحلة الثانوية وأيضًا الاطفال بمدارس التعليم العام بأهمية تحقيق السلامة المرورية.

وتأتي مبادرة «كونوا حذرين»، في إطار نهج الجامعة لتعزيز السلامة المرورية، ولتلامس وقائع تسعى الجامعة لتلافيها والتحذير من خطورتها؛ حيث وجهت المبادرة للسائقين والطالبات، بهدف رفع الوعي أثناء وقوف الحافلات ونزول الطالبات منها.

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وحظي برنامج المبادرة بمشاركة متنوعة من قبل مدربين ومدربات متخصصين وإدارات المرور؛ حيث ذكر مدير عام الادارة العامة للخدمات متعب بن محمد الميموني، أنه تم تنفيذ هذه المبادرة وفقًا لتوجيهات ودعم مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، الذي شدد على تحقيق هذه المبادرة كل أهدافها لخدمة طلاب وطالبات الجامعة وقائدي الحافلات.

وأضاف الميموني، إنه كان للمتابعة من جانب وكيل الجامعة الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري، دور في اتمام هذه المبادرة، وقد اهتمت الجامعة بمثل هذه المبادرات ايمانًا منها بأهمية تحقيق السلامة المرورية.

وقد عملت جامعة المجمعة من قبل على تنفيذ مبادرة وطنية موجَّهة لطلاب المرحلة الثانوية في نطاق خدمات الجامعة، شملت محافظة المجمعة ورماح وحوطة سدير، وذلك برسم خطة توعوية بالتعاون مع مدارس الثانوية العامة.

وجاء ذلك بإطلاق مبادرة «إذاعتنا من أجل سلامتنا» وذلك عبر تخصيص البرنامج الإذاعي عن السلامة المرورية بطرق تشاركية بين الطلاب لتعزيز جانب السلامة المرورية، ورفع نسبة التوعية لدى الطلاب؛ تحقيقًا لأحد أهداف برامج التحول الوطني في جانب السلامة المرورية ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في خفض نسبة الحوادث .