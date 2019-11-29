هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف

هطلت اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت (الهدا، والشفا، ومعشي، ومسرة، والشرفية، والقيم، والحلقة، والطائف الجديد، إضافة إلى سوق عكاظ والحوية).

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على موقعها اليوم الجمعة.

و توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم الجمعة على مناطق (القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية).

ولفتت الهيئة إلى إمكانية تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية .

حالة البحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقعت الهيئة، أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، حسب توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

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الخليج العربي

وأشارت الهيئة إلى هبوب رياح سطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

3 أيام موجة باردة

من ناحيته، توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة ماطرة ترافقها موجة باردة تستمر لثلاثة أيام بدءًا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء التالي.

وقال الراصد الجوي- عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»-، إن الموجة الجديدة ستؤثر على السعودية والكويت واحتمال البحرين والإمارات، مضيفًا أن الحالة في مجملها خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.

حالة عدم استقرار

في السياق ذاته، أشار خبير الأرصاد حسن كراني، عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى أن حالة من عدم الاستقرار في الأجواء.

وتابع كراني قائلًا: «إن الاضطراب المداري على بحر العرب، أعاد تموين أجوائنا بكمية كبيرة من بخار الماء وساعد في عودة عدم الاستقرار، مع استمراره لمنتصف الأسبوع المقبل، وفرصة أمطار على الغربية وجنوبًا حتى جازان، والوسطى وجنوبها وجنوب غربها، والقطاع الشرقي، والشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح وتدهور للرؤية».