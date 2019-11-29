مصرع عروس ووالدتها وشقيقتها في ليلة زفافها بحادث مروري في الأفلاج

تحول حفل زفاف في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض إلى مأساة؛ بعد مصرع العروس ووالدتها وشقيقتها وطفلة، في حادث مروري على طريق الفريشة.

جاء ذلك حسبما أفاد الداعية، عبد الهادي العرجاني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال العرجاني: «فجعنا ليلة البارحة بوفاة امرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى البنتين المتوفيتين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر».

وتابع : «نسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهن بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهن ويبدلهن دارا خير من دارهن وأزواج خير من أزواجهن».

حادث مماثل

يأتي الحادث بعد آخر مماثل شهدته الرياض، في 11 نوفمبر الجاري؛ حيث ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على قائد مركبة سار عكس الاتجاه، وتسبب في حادث مروري أسفر عن حالتي وفاة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق (الرياض– الدمام) السريع، ونتج عنه تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها.

وأضاف المقدم التويجري، أن الجاني مواطن في العقد الرابع من العمر، والذي اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وتم إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

السرعة الزائدة

وكان المرور السعودي أعلن تعديلات على مخالفات السرعة في الطرق ذات السرعة 120 كلم / ساعة فأقل على النحو التالي:

التجاوز بأكثر من 10 كلم إلى 20 كلم قيمة المخالفة 150 ریالًا وبحد أعلى 300 ریال.

التجاوز بأكثر من 20 كلم إلى 30 كلم قيمة المخالفة 300 وبحد أعلى 500 ریال.

التجاوز بأكثر من 30 كلم إلى 40 كلم قيمة المخالفة 800 وبحد أعلى 1000 ریال.

التجاوز بأكثر من 40 كلم إلى 50 كلم قيمة المخالفة 1200 وبحد أعلى 1500 ریال.

التجاوز بأكثر من 50 كلم قيمة المخالفة 1500 وبحد أعلى 2000 ریال.