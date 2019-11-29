وفاة شخص في انهيار منزل بشرائع مكة

توفي شخص إثر انهيار منزل بحي الشرائع بمكة المكرمة نتيجة اشتعال لحظي لسحابة غاز، حيث أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أنه وفي تمام الساعة الـ5:20 من الجمعة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع، وكان الحادث عبارة عن حدوث انهيار للواجهة الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكون من دورين ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ) أدى لوفاة شخص كان موجودا بداخل المنزل، وتضرر مبنى مجاور بأضرار بسيطة و3 سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث. وأوضح المتحدث الرسمي أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين.



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