السعودية اليوم / رئيس مركز الشقيق بجازان يتفقد الواجهة البحرية



الشقيق 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

تفقد رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي اليوم، الواجهة البحرية على امتداد شاطئ الشقيق السياحي, وذلك للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتهيئة المستمرة في الواجهة البحرية استعدادا لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

وتابع خلال الجولة التفقدية الأعمال التي شهدتها الحدائق التي تضم الألعاب المختلفة والملاعب

يذكر أن شاطئ الشقيق يعد واحدًا من أهم المواقع السياحية على مستوى منطقة جازان لما يتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام.

// انتهى //

22:37ت م

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الشقيق 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واستفقد رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي اليوم، الواجهة البحرية على امتداد شاطئ الشقيق السياحي, وذلك للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتهيئة المستمرة في الواجهة البحرية استعدادا لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي .وتابع خلال الجولة التفقدية الأعمال التي شهدتها الحدائق التي تضم الألعاب المختلفة والملاعب الرياضية ، التي هيئت مؤخرًا وأصبحت جاهزة لممارسة الرياضة , كما تابع مستوى النظافة في تلك المرافق كافة.يذكر أن شاطئ الشقيق يعد واحدًا من أهم المواقع السياحية على مستوى منطقة جازان لما يتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام.// انتهى //22:37ت م0150

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