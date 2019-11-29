شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​«أرامكو» تشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب والان نبدء بالتفاصيل

قدمت شركة أرامكو الشكر للملايين على ثقتهم بالاكتتاب في الطرح الأوليّ للأفراد. وقالت عبر "تويتر": "نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح أرامكو الأوليّ للأفراد.. معا نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد". وكانت "أرامكو"، أعلنت عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية «تداول».

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