جوائز بأكثر من 21 مليون ريال في مهرجان الصقور

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن نادي الصقور السعودي عن تخصيص أكثر من 21 مليون ريال كجوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر والمزاين، واللتين تقامان بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وينطلق الأحد المقبل 1 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكشف النادي، في بيان له، أن جوائز مسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، وتتضمن خمسة أشواط، تبلغ قيمة جوائز كل شوط 600 ألف ريال، توزع على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، حيث تم تخصيص شوطين للفرخ بجوائز 1.2 مليون ريال، وثلاثة أشواط للقرناس بجوائز 1.8 مليون ريال.

أما بالنسبة لمسابقة الملواح، فقد تم تخصيص 18.108.000 ريال، والتي تقسم على فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط خاصة للسعوديين وتبلغ جوائزها نحو 14.567.500 ريال، وأشواط خاصة بالدوليين، وتبلغ إجمالي جوائزها 3.540.500 ريال.

وتتوزع جوائز أشواط الملواح التأهيلية للسعوديين على فئة الملاك والمحترفين، حيث خُصص 2.357.500 ريال لـ230 فائزًا في 23 شوطًا تأهيليًّا للملاك، فيما خُصص مبلغ 2 مليون و10 آلاف ريال لـ120 فائزًا في 12 شوطًا تأهيليًّا للمحترفين.

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ويتأهل الفائزون من الملاك والمحترفين السعوديين للمنافسة على أشواط الكؤوس، ضمن كأس الملك عبدالعزيز، وخُصص لأشواط الملاك في الكأس 3 ملايين و600 ألف ريال لـ12 شوطًا للملاك، وتوزع على 36 فائزًا، وهم الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما خُصص لأشواط المحترفين في الكأس 6 ملايين و600 ألف ريال، توزع على 36 فائزًا، بواقع ثلاثة فائزين في كل شوط من الأشواط الـ12.

أما المشاركون الدوليون، فقد خصص نادي الصقور السعودي 2.340.500 ريال لأشواط الملواح التأهيلية، منها 960.500 ريال لـ84 فائزًا في 12 شوطًا ضمن أشواط الملاك، ومليون و380 ألف ريال لـ84 فائزًا آخر في 12 شوطًا من أشواط المحترفين.

ويتأهل الفائزون من الملاك والمحترفين الدوليين على أشواط الكؤوس، بواقع ستة فائزين للملاك في شوطين، بجوائز قدرها 450 ألف ريال، وستة فائزين آخرين في شوطي المحترفين بجوائز قدرها 750 ألف ريال، ليصبح إجمالي ما خصصه نادي الصقور للفائزين الدوليين في الكؤوس مليون و200 ألف ريال.

وكان نادي الصقور قد أجرى قرعة مسابقة الملواح أمس الأول، وسجلت رقمًا قياسيًّا في عدد المشاركين، جاوز النسخة الأولى من المسابقة التي شارك فيها 1723 صقرًا ودخلت موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية.