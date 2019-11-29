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افتتاح دورة القانون الدولي الإنساني الأحد المقبل
بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفتتح الدورة التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني، خلال الفترة من 4 إلى 8 ربيع الآخر، بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة الرياض، وذلك استمرارًا للنهج التدريبي الذي تقدّمه قيادة القوات المشتركة، وبدعم وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتقرر أن يكون الافتتاح تحت رعاية قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، يوم الأحد 4/ 4/ 1441هـ الموافق 1 ديسمبر المقبل عند تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
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