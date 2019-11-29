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افتتاح دورة القانون الدولي الإنساني الأحد المقبل

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2019-11-29

افتتاح دورة القانون الدولي الإنساني الأحد المقبل

بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تفتتح الدورة التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني، خلال الفترة من 4 إلى 8 ربيع الآخر، بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة الرياض، وذلك استمرارًا للنهج التدريبي الذي تقدّمه قيادة القوات المشتركة، وبدعم وتوجيه من ولي العهد الأمير .

وتقرر أن يكون الافتتاح تحت رعاية قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، يوم الأحد 4/ 4/ 1441هـ الموافق 1 ديسمبر المقبل عند تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

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