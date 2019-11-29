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جهود مكثفة لمرور جازان للتعامل مع آثار الأمطار
تعزيز التواجد الميداني في الطرقات والشوارع
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
استنفرت إدارة مرور منطقة جازان جهودها لتنظيم حركة السير في الطرقات والشوارع الرئيسة في مدينة جازان، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة، وذلك بإشراف ومتابعة مدير مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي.
وكثفت إدارة المرور الجهود الميدانية وطبقت خطة الأمطار التي تم إعدادها مسبقًا من قبل إدارة المرور تحسبًا للموقف واستعدادًا، له حيث تم تعزيز التواجد المروري الميداني في الطرقات والشوارع والميادين من قبل ضباط وأفراد المرور.
كما جرى إغلاق بعض الطرقات بسبب تجمعات المياه بها وتحويل الحركة إلى الطرق البديلة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم، ومعالجة أزمة الاختناقات المرورية وتقديم العون والمساعدة لقائدي المركبات التي علِقت مركباتهم في مياه الأمطار.
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