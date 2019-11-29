الارشيف / اخبار السعوديه

جهود مكثفة لمرور جازان للتعامل مع آثار الأمطار

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم جهود مكثفة لمرور جازان للتعامل مع آثار الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-29

جهود مكثفة لمرور جازان للتعامل مع آثار الأمطار

تعزيز التواجد الميداني في الطرقات والشوارع

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

استنفرت إدارة مرور منطقة جازان جهودها لتنظيم حركة السير في الطرقات والشوارع الرئيسة في مدينة جازان، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة، وذلك بإشراف ومتابعة مدير مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي.

وكثفت إدارة المرور الجهود الميدانية وطبقت خطة الأمطار التي تم إعدادها مسبقًا من قبل إدارة المرور تحسبًا للموقف واستعدادًا، له حيث تم تعزيز التواجد المروري الميداني في الطرقات والشوارع والميادين من قبل ضباط وأفراد المرور.

كما جرى إغلاق بعض الطرقات بسبب تجمعات المياه بها وتحويل الحركة إلى الطرق البديلة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم، ومعالجة أزمة الاختناقات المرورية وتقديم العون والمساعدة لقائدي المركبات التي علِقت مركباتهم في مياه الأمطار.

Advertisements

 

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهود مكثفة لمرور جازان للتعامل مع آثار الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا