ثقافي / اختتام فعاليات ملتقى "تطبيقات وأبحاث جلوب البيئي"



الدمام 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت أمس فعاليات ملتقى "تطبيقات وأبحاث جلوب البيئي" الذي استضافته إدارة التعليم بالمنطقة بمشاركة 42 إدارة تعليمية في المملكة، حيث تضمن الملتقى إجراء اختبارات وابحاث متقدمة بالشراكة مع شركة أرامكو

وأفاد المنسق العام لبرنامج جلوب البيئي الدكتور عبدالله الثبيتي، أن الملتقى أجرى العديد من أهم الأبحاث والتطبيقات، التي يقوم بها البرنامج، التي أسهمت بشكل ملفت لرفع مستوى مشاركة المملكة في البرنامج العالمي، حيث تحتل مركز متقدم جداً.

وعبر الدكتور الثبيتي عن شكره لبرنامج شركة ارامكو السعودية وأمانة المنطقة كشركاء للنجاح، مثمناً لإدارة تعليم الشرقية ودورها، الذي قدمته في الاستضافة والمشاركة العلمية والبحثية المتميزة من خلال طلابها، حيث أجريت اختبارات للمرة الأولى على عدة بروتوكولات، مشيرا إلى أن الملتقى الحالي توسع في عمليات التدريب للمعلمين وللطلاب وبدأ في تنفيذ ربط الكتروني بين إدارات التعليم في المملكة لتحقيق أعلى مستوى من التطبيقات والأبحاث لنشرها عالمياً للوصول إلى تجارب عالمية ذات قيمة كبرى ومحكمة دولياً، بالإضافة لنشرها في المجلات العلمية المتخصصة.

// انتهى //

21:26ت م

0137



الدمام 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساختتمت أمس فعاليات ملتقى "تطبيقات وأبحاث جلوب البيئي" الذي استضافته إدارة التعليم بالمنطقة بمشاركة 42 إدارة تعليمية في المملكة، حيث تضمن الملتقى إجراء اختبارات وابحاث متقدمة بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية.وأفاد المنسق العام لبرنامج جلوب البيئي الدكتور عبدالله الثبيتي، أن الملتقى أجرى العديد من أهم الأبحاث والتطبيقات، التي يقوم بها البرنامج، التي أسهمت بشكل ملفت لرفع مستوى مشاركة المملكة في البرنامج العالمي، حيث تحتل مركز متقدم جداً.وعبر الدكتور الثبيتي عن شكره لبرنامج شركة ارامكو السعودية وأمانة المنطقة كشركاء للنجاح، مثمناً لإدارة تعليم الشرقية ودورها، الذي قدمته في الاستضافة والمشاركة العلمية والبحثية المتميزة من خلال طلابها، حيث أجريت اختبارات للمرة الأولى على عدة بروتوكولات، مشيرا إلى أن الملتقى الحالي توسع في عمليات التدريب للمعلمين وللطلاب وبدأ في تنفيذ ربط الكتروني بين إدارات التعليم في المملكة لتحقيق أعلى مستوى من التطبيقات والأبحاث لنشرها عالمياً للوصول إلى تجارب عالمية ذات قيمة كبرى ومحكمة دولياً، بالإضافة لنشرها في المجلات العلمية المتخصصة.// انتهى //21:26ت م0137

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.