السعودية | “الهيئة العامة للترفيه” : أكثر من 8 ملايين زائر لموسم الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الهيئة العامة للترفيه” : أكثر من 8 ملايين زائر لموسم الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:30 مساءً, 29 نوفمبر 2019 م المناطق _ الرياض أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن عدد زوار #موسم_الرياض تخطى حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً بعد مرور شهر ونصف.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.

ويشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

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