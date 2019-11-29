شكرا لقرائتكم خبر عن "الترفيه" : 8.4 ملايين زائر لموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.
ويشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.
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