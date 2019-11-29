8 معايير لحصول المنشآت على شهادة "مواءمة" ذوي الإعاقة

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ويشترط برنامج "مواءمة" ثمان معايير يجب على المنشآت الالتزام بها للحصول على شهادة "مواءمة" التي تفيد بأن بيئة العمل في المنشأة مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم، ولا ينظر فقط إلى حالة المبنى وملائمة الوصول إليه، وإنما ينظر إلى بيئة العمل بشكل أكثر شمولية لقياس مدى تفاعل المنشأة وتقدمها في عمل التحسينات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وذلك من خلال المعايير الثمان التالية : الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.
ويمكن المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الحصول على شهادة مواءمة بعد استيفاء متطلباتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط : www.mowaamah.sa من أجل استمرار احتساب معادلة (4:1) في نطاقات.
وتنقسم الشهادة إلى أربع فئات هي الذهبية والفضية والبرونزية والمشارك، حيث تتطلب شهادة المشارك الحصول على نسبة 15% في التقييم كحد أدنى للحصول على الشهادة.
وتُعد شهادة مواءمة أداة قياس إلكترونية جرى تطويرها لوضع الأسس الصحيحة لمساعدة المنشآت لتصبح بيئاتها مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التركيز على فهم نوعية الإعاقة والقيام بالتحسينات اللازمة بناء على الثمان معايير.
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