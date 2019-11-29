شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لشهر ربيع الآخر والان نبدء بالتفاصيل
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045.265.744 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,024,020 ريالاً، بينما جرى صرف 102,710,433 ريالاً، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة، وجرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.
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