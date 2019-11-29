شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 2 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لشهر ربيع الآخر والان نبدء بالتفاصيل

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس, معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء, وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045.265.744 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,024,020 ريالاً، بينما جرى صرف 102,710,433 ريالاً، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة، وجرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.