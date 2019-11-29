شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.2 ملايين مخالف وترحيل أكثر من مليون والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 01 / 4 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط (4253791) مخالفاً، منهم (3325878) مخالفاً لنظام الإقامة، و(653674) مخالفاً لنظام العمل، و(274239) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (75864) شخصاً، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2945) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

و إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4690) شخصاً.

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كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1715) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1671) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (44) سعودياً.

و بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14027) وافداً مخالفاً، منهم (12757) رجُلاً، و (1270) امرأة.

و تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (587312) مخالفاً، وإحالة (538290) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (715200) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1069966) مخالفاً.