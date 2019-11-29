شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مجالات تعاون بين المملكة والإمارات في الأنشطة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ أن مجالات التعاون التي غطتها المذكرة تشمل العلوم والتقنيات الفضائية، والمشاريع والبرامج الفضائية، والخدمات والتطبيقات الفضائية، والبحث والتطوير في مجال الفضاء، وكذلك التدريب والتعليم في مجال الفضاء إلى جانب السياسات والتشريعات الفضائية، إضافة لتغطيتها أشكال التعاون التي تشمل تبادل الخبراء والباحثين الفنيين، وتبادل المعلومات، وعقد المؤتمرات والندوات، وتشجيع استخدام المنتجات والخدمات التي يجري تطويرها، وتعزيز الأنشطة التعليمية في علوم تكنلوجيا الفضاء، وتعزيز التعاون بين المعاهد والصناعات العاملة في قطاع الفضاء بين البلدين .
وأعرب آل الشيخ عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الذي تابع تفاصيل المذكرة في كل مراحلها، ويحرص على تفعيل كل نقاطها، والعمل على كل ما من شأنه إنجاح هذا التعاون.
وكانت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة تبادلتا مذكرة تعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، مثّل الجانب السعودي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي.
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