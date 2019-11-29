- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم منال أنقذت فتاتين في حادث.. هذه قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منال أنقذت فتاتين في حادث.. هذه قصتها
قدم لها عبدالله بن بندر مكافأة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كرمت وزارة الحرس الوطني الموظفة منال الشيخ، بعد مباشرة ونقل مصابات في حادث على طريق خريص إلى طوارئ الحرس الوطني لتلقي العلاج، حيث سلم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر لمنال الشيخ مكافأة إثر عملها الإنساني.
الموظفة منال بنت محمد الشيخ مساعد أبحاث أول في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وأسعفت فتاتين تعرضتا لحادث مروري أثناء ذهابها إلى العمل، حيث نقلتهما إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.
وقالت منال : إن الحادث وقع يوم السبت 16 نوفمبر قرابة الساعة التاسعة صباحًا، حيث كانت في طريقتها إلى مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية لحضور دورة تدريبية، وأثناء قيادتها للسيارة على طريق خريص وتحديدًا النفق المقابل لخريص مول كان الحادث.
ولفتت إلى أنها وجدت مجموعة كبيرة من السيارات مصطدمة ببعضها بسبب شاحنة، لتتفادى الاصطدام الذي كان بين 7 سيارات تقريبًا، وأوقفت مركبتها بعد أن شغلت “الفليشر” لتنبيه السيارات التي خلفها.
وتابعت أنها تفحصت المصابين لترى إن كانت تستطيع تقديم مساعدة لأحد منهم، وبعد تقييمها لحالة المصابين وقدرتهن على الحركة نقلت بعضهن إلى طوارئ الحرس الوطني الذي يبعد 10 دقائق عن موقع الحادث، حيث كانت أعمارهن في نهاية العشرينات وهما منى صالح ونور آل مطر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر منال أنقذت فتاتين في حادث.. هذه قصتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.