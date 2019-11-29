- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم إنقاذ 6 أشخاص احتجزهم سيل وادي سر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنقاذ 6 أشخاص احتجزهم سيل وادي سر
الامطار مستمرة حتى الـ11 مساءً
متابعات الخليج 365 - جازان
أنقذ الدفاع المدني في بيش بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، 6 أشخاص احتجزوا في سيل وادي سر.
وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر موقع تويتر، أن الأشخاص الستة بصحة جيدة.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة وضمد وفرسان فيفا وهروب، تشمل الأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 ليلًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 6 أشخاص احتجزهم سيل وادي سر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.