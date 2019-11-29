شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض يستقطب 8.4 مليون زائر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن عدد زوار موسم الرياض تخطى حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته، محققاً بذلك رقماً قياسياً جديداً بعد مرور شهر ونصف.
يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية يناير 2020.
ويشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية لما يشهده الموسم من فعاليات كبيرة.
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