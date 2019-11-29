شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من سجائر مجهولة المصدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدرت وزارة الصحة تحذيراً عاجلاً بشأن انتشار أنواع من السجائر مجهولة المصدر لا تحتوي على التبغ في الآونة الأخيرة. أصدرت وزارة الصحة تحذيراً عاجلاً بشأن انتشار أنواع من السجائر مجهولة المصدر لا تحتوي على التبغ في الآونة الأخيرة. وأوضحت الوزارة أن هذه السجائر سجلت عدة حالات فتق في الرئة، وحذرت من شرائها حتى يتم مكافحة البضائع مجهولة المصدر.



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