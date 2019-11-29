خادم الحرمين الشريفين .. مسيرة وطن ورفاهية مواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يصادف اليوم مرور خمسة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكا للمملكة العربية السعودية.

ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.

ويسعى خادم الحرمين الشريفين بكل قوة وعزم وحزم من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي.

وشهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وبويع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكا للمملكة في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عين فيه في 5 نوفمبر 2011م، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

ولد سلمان بن عبدالعزيز في الخامس من شوال سنة 1354هـ الموافق 31 ديسمبر 1935م في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

ونشأ خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه في القصر الملكي في الرياض، حيث كان يرافق والده في اللقاءات الرسمية مع ملوك وحكام العالم، فيما تلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض، حيث درس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملا، وهو في سن العاشرة على يد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط - رحمه الله-، وأبدى منذ الصغر اهتماما بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية.

وتولى خادم الحرمين الشريفين منصب أمير منطقة الرياض؛ إحدى أكبر مناطق المملكة في المساحة والسكان وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة، حيث عين بداية أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة، وهو في الـ19 من عمره بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م وبعد عام واحد عين حاكما لمنطقة الرياض، وأميرا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م.

واستمر أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها نحو 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموا في العالم العربي اليوم.

ولم تخل فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزا إقليميا للسفر والتجارة.

وشهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والاستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها. وفي نوفمبر 2011م عين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع، وتشمل وزارة الدفاع، القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، حيث شهدت الوزارة في عهده تطويرا شاملا لقطاعاتها كاملة في التدريب والتسليح.

ويعرف الملك سلمان بأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويتولى رئاسة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وغيرها العديد من الجهات.

ومنذ عام 1956م، تولى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية التي تولت مسؤوليات أعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية.

مناصب مهمة ومسؤوليات رفيعة تولاها، أبرزها:

رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية

رئاسة مجلس الأمناء لمكتبة الملك فهد الوطنية

رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز الإسلامية

الرئيس الفخري لمركز الأمير سلمان الاجتماعي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم

الرئيس الفخري لمجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض

رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية

الرئيس الفخري لمجلس إدارة مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية

الرئيس الفخري لنادي الفروسية

رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض

جمعيات وهيئات رأسها الملك سلمان كان لها نشاط خارج المملكة:

رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956مرئيس اللجنة الرئيسة لجمع التبرعات للجزائر عام 1956م

رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني

رئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان عام 1973م

رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر عام 1973م

رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا عام 1973م

رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1976م

رئيس اللجنة المحلية لإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1988م

رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين؛ إثر الغزو العراقي عام 1990م

رئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 1991م

رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام 1992م

الرئيس الأعلى لمعرض المملكة بين الأمس واليوم، المقام في دول عربية وأوروبية خلال الفترة 1985م /‏ 1992م

رئيس اللجنة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقة الرياض 2000م /‏ 1421هـ

عام من المنجزات والقفزات على مختلف المستويات

2 ربيع الآخر 1440هـ

برئاسة خادم الحرمين الشريفين، عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في قصر الدرعية بمدينة الرياض.

2 ربيع الآخر 1440هـ

اختتم خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية بمدينة الرياض أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

02 ربيع الآخر 1440 هـ

رعى خادم الحرمين الشريفين حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5 ربيع الآخر 1440 هـ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مؤتمر رابطة العالم الإسلامي «الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء» وذلك بمكة المكرمة.

5 ربيع الآخر 1440هـ

استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر عرقة بالرياض، فريق عمل «مشروع البحر الأحمر»، يتقدمهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التنفيذي لـ»شركة البحر الأحمر للتطوير» جون باغانو، حيث قدم عرض مرئي عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

6 ربيع الآخر 1440 هـ

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بحضور خادم الحرمين الشريفين ورئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد، وقعت في قصر العوجا بالدرعية اتفاقيتان ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والجمهورية التونسية.

11 ربيع الآخر 1440 هـ

أمر خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولمستفيدي الضمان الاجتماعي واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

11 ربيع الآخر 1440 هـ

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 /‏ 1441 هـ، حيث يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليونًا و106 مليارات ريال) كما تبلغ الإيرادات (975 مليار ريال).

13 ربيع الآخر 1440 هـ

رعى خادم الحرمين الشريفين، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية تحت عنوان «وفاء وولاء»، وافتتح - حفظه الله -، في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، أجنحة منطقة تبوك، ومنطقة الجوف، ودولة ضيف المهرجان «جمهورية إندونيسيا».

16 ربيع الآخر 1440هـ

استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» من المفكرين والأدباء.

18 ربيع الآخر 1440 هـ

تسلم خادم الحرمين الشريفين، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة - الثامن والخمسين - للعام 1438 /‏ 1439 هـ.

24 ربيع الآخر 1440 هـ

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، شملت إنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية، وتوحيد استخدام وحدات القياس المخبرية، والتزام جميع المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها والمنقولة بواسطة الهلال الأحمر السعودي، وقيام المركز السعودي باعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وتوجيه المستشفيات التخصصية والمدن الطبية على تفعيل برامج تعاون مشترك بنظام Hub وقيام المجلس الصحي السعودي بتطبيق نظام إحالة موحد لمقدمي الخدمات كافة، وقيام المجلس بوضع آلية لضبط عملية شراء الأجهزة الإشعاعية وأجهزة السيكلوترون حسب الاحتياج والمعايير الخاصة بكل منطقة.

25 ربيع الآخر 1440 هـ

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض، الأمراء والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.29

ربيع الآخر 1440 هـ

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير «كأس الوفاء» بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

03 جمادى الأولى 1440 هـ

دشن خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

24 جمادى الأولى 1440 هـ

اطلع خادم الحرمين الشريفين على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ /‏ 38 ) بتاريخ 15 /‏ 2 /‏ 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث استدعي381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة ملفات المتهمين كافة ومواجهتهم بما نسب إليهم، وعولج وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد أخلي سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وأحيل 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

07 جمادى الآخرة 1440 هـ

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

8 جمادى الآخرة 1440هـ

رعى خادم الحرمين الشريفين في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشروعات الرياض التنموية، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

08 جمادى الآخرة 1440 هـ

وجه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

3 رجب 1440هـ

منح خادم الحرمين الشريفين لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

03 رجب 1440 هـ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، تحت عنوان (الكتاب بوابة المستقبل) بمشاركة 913 دارا للنشر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية، فيما ستحل مملكة البحرين الشقيقة -ضيف شرف- في نسخة المعرض هذا العام.

06 رجب 1440هـ

رعى خادم الحرمين الشريفي حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لجياد الإنتاج المحلي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

06 رجب 1440هـ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتح نائب وزير الثقافة حامد فايز فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وجمع من المثقفين والمسؤولين.

09 رجب 1440هـ

رعى خادم الحرمين الشريفين حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

16 رجب 1440هـ

رعى خادم الحرمين الشريفين بالصياهد الجنوبية للدهناء الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث.

17 رجب 1440هـ

رعى خادم الحرمين الشريفين في الرياض حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ41 لهذا العام.

23 رجب 1440هـ

تسلم خادم الحرمين الشريفين شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.

23 رجب 1440 هـ

تسلم خادم الحرمين الشريفين، المفتاح الذهبي لمدينة تونس.

أوسمة وميداليات نالها نظير جهوده الإنسانية من دول عدة: