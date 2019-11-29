المكتبات العامة.. القراءة ممنوعة بعد التاسعة مساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد مكة المكرمة

تعد المملكة السوق العربية الأولى للكتاب، والمكتبات العامة هي مراكز ثقافية دورها لا ينحصر في المعلومات فقط، بل في القيام بالبرامج ومراكز المعلومات والأبحاث وتساهم في رفع وعي المجتمع وتثقيفه، كما تحتاج المكتبات العامة إلى تفعيل دورها والارتقاء بمستوى خدماتها والتكامل فيما بينها والاهتمام برعايتها، مما يتيح لها تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين، والعمل على رسم سياسات عامة معتمدة لتطوير هذه المكتبات والنهوض بها، مثل تطبيق المعايير والضوابط التي أقرتها الهيئات والمنظمات الدولية، وإتاحة هذه الخطط والسياسات بمواقعها على شبكة الانترنت، وأن يكون لها مواقع نشطة على الشبكة.

«مكة» بحثت في مواعيد عمل المكتبات فتبين أن أغلبها يبدأ الـ8 صباحا والحد الأقصى لا يتجاوز الـ9 مساء، ولا توجد هناك آلية تتيح للباحث أو الطالب قضاء وقت أطول في المكتبة إلى منتصف الليل للمساعدة في تيسير سبل البحث فيها لدى الباحثين والطلاب ومنسوبي المكتبات.

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وجهت الصحيفة سؤالا حول ما إن كان هناك أي احتمالية لإتاحة الوقت إلى منتصف الليل أو أنه بالإمكان وجود نشاطات مختلفة للمساعدة في تطور بيئة المكتبات ولكن بعد محاولات عدة مع وزارة الثقافة لم يتم التجاوب ولم تمنحنا الفرصة في اكتشاف أي معلومات.

مكتبات يبدأ دوامها من 8 صباحا إلى 9 مساء

المكتبة العامة في جدة

مكتبة الملك فهد العامة في جدة

مكتبة ابن باز بمكة المكرمة

مكتبة الملك عبدالله في مكة المكرمة

مكتبة الحرم المكي

المكتبة العامة بالخبر

المكتبة العامة بالأحساء

المكتبة العامة بالقطيف

مكتبة الدمام العامة

المكتبة العامة في الجبيل

مكتبة الإمام ابن القيم في الرياض

مكتبة الملك سعود في الرياض

مكتبة الملك عبدالعزيز في الرياض

مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض

مكتبة الأمير سلمان المركزية في الرياض

مكتبة الملك فيصل في الرياض

مكتبة أشيقر العامة في شقراء

المكتبة العامة في خميس مشيط

من 8 صباحا إلى 2 مساء