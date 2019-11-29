ماذا تفعل إن تأخرت أو ألغيت رحلتك؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ضمن شعار «حقك محفوظ» حرصت الهيئة العامة للطيران المدني على التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، وذلك لتسهيل جميع الصعوبات التي تواجههم، ولتعزيز مبدأ الشفافية والتأكيد على حقوق المسافر.

تأخير الرحلات

لا يجوز للناقل تأخير الرحلات عن موعدها ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة

على الناقل إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت كاف بحد أقصى (45) دقيقة، على أن يحدد موعد الإقلاع الجديد

* في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع يحق للمسافر:

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مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي

تقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة

توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة

في حال تأخر الرحلة أثناء وجود العميل في الفندق، يجب على الناقل:

تحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع

إبلاغ العميل بموعد الإقلاع الجديد

إلغاء الرحلات

في حالة ألغيت الرحلة يحق للمسافر الاختيار بين:

السفر على رحلة أخرى للناقل نفسه أو غيره استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض (100%)

يحق للعميل عند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة

استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة

إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة في الحالات التالية: