ماذا تفعل إن تأخرت أو ألغيت رحلتك؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضمن شعار «حقك محفوظ» حرصت الهيئة العامة للطيران المدني على التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، وذلك لتسهيل جميع الصعوبات التي تواجههم، ولتعزيز مبدأ الشفافية والتأكيد على حقوق المسافر.
تأخير الرحلات
- لا يجوز للناقل تأخير الرحلات عن موعدها ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة
- على الناقل إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت كاف بحد أقصى (45) دقيقة، على أن يحدد موعد الإقلاع الجديد
* في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع يحق للمسافر:
- مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي
- تقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة
- توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة
في حال تأخر الرحلة أثناء وجود العميل في الفندق، يجب على الناقل:
- تحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع
- إبلاغ العميل بموعد الإقلاع الجديد
إلغاء الرحلات
في حالة ألغيت الرحلة يحق للمسافر الاختيار بين:
- السفر على رحلة أخرى للناقل نفسه أو غيره
- استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض (100%)
- يحق للعميل عند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة
- استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة
إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة في الحالات التالية:
- إلغاء رحلة داخلية (قبل 7 أيام)
- إلغاء رحلة دولية (قبل 14 يوما)
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