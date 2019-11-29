هل تقصي معايير شركات الحج الجديدة أرباب الطوائف؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين حددت وزارة الحج والعمرة المعايير المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة لشركات أرباب الطوائف، وصف مطوفون هذه الخطوة بالتعجيزية وستقصي جميع رؤساء وأعضاء مجالس أرباب الطوائف، الأمر الذي دفعهم للسؤال: من أين أتت الوزارة بهذه المعايير؟

في المقابل طالبت الوزارة مؤسسات الطوافة برفع قائمة بأسماء المرشحين لا تقل عن 20 مرشحا من المساهمين المؤسسين وفقا للمعايير المعتمدة من الوزارة.

وأوضح المطوف أحمد حلبي أن نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏ 111 وتاريخ 17 /‏ 09 /‏ 1440، تضمن في الفقرة الثانية من المادة السادسة أن مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف يتكون من 12 عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين، وهذا يعني أن هناك انتخابات تجرى، غير أننا لم نر أي بوادر للانتخابات، وما حدث هو تحويل الانتخابات إلى تعيين أعضاء لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالموظفين، فأين هي الانتخابات؟

وأضاف «للمرة الأولى نرى أن رئيس مجلس إدارة شركة تتولى خدمات الحجاج يشترط فيه أن يكون استراتيجيا بشكل أول ثم يفضل كونه اقتصاديا، ولا يطالب بأن يكون صاحب خبرة في مجال خدمات الحجاج».

من جهته أفاد المطوف الدكتور فايز جمال بأن المعايير التي وضعتها الوزارة لأعضاء مجلس الإدارة لشركات أرباب الطوائف، لم تبق فرصا لمجالس المؤسسات الحالية سوى الشيء القليل، وللأسف أن الوزارة تعتبر مؤسسات الطوافة شركات استثمارية في الدرجة الأولى قبل خدمة الحجاج، وهو ما يفقد هذه المؤسسات بوصلتها الحقيقية في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن، فأولويات العمل في هذه المؤسسات هو لخدمة الحجاج ثم يأتي الاستثمار تبعا لذلك، مضيفا «الوزارة تتدخل في المؤسسات وكأنها ملك لها، وبذلك تنتزع منها حقوقها، فالمعايير التي وضعتها الوزارة لمجالس إدارة شركات الطوافة، لم يؤخذ رأي المطوفين فيها ولم يشاركوا الوزارة في وضعها»، لافتا إلى أن مجالس إدارة الشركات الجديدة سوف تواجه تحديات قوية في حال عينوا من خارج مؤسسات الطوافة، باعتبار أن الأعضاء سيكونون بدون خبرة في التعامل مع ضيوف الرحمن، وحل مشاكلهم خلال الموسم.

أعضاء مجلس الإدارة لشركات أرباب الطوائف:

12 عضوا

رئيس مجلس إدارة شركة أرباب الطوائف ورئيس اللجنة التنفيذية

نطاق التخصص والخبرة:

استراتيجي بشكل أول ثم يفضل كونه اقتصاديا

بكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي علاقة

شغل منصبا تنفيذيا في شركة مساهمة مدرجة في تداول أو نمو أو إحدى الشركات الكبيرة

قائمة المتطلبات المفضلة:

خبرة في التطوير المؤسسي والتحول

خبرة في تنظيم وبناء الأعمال التجارية

رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات

نطاق التخصص والخبرة:

موارد بشرية بشكل أول أو مالي إن لم يوجد

بكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي علاقة لا يقل عن 15 سنة من الخبرة لحاملي البكالوريوس

12 سنة لحاملي الماجستير

10 سنوات لدرجة الدكتوراهقائمة المتطلبات المفضلة:

شغل دورا قياديا في إدارة الموارد البشرية في شركة كبيرة الإلمام بخطط التعويضات والمزايا

رئيس لجنة الحوكمة

نطاق التخصص والخبرة:

قانوني

بكالوريوس أو أعلى في القانون أو إحدى الشهادات المتخصصة المعتمدة

مارس القانون التجاري بشكل مستقل أو منظم

خبرة في النظم القانونية ونظم هيئة سوق المال

الإلمام بالضوابط الداخلية وحوكمة الشركات

رئيس لجنة الاستثمار

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نطاق التخصص والخبرة:

الاستثماري أو القطاع المصرفي

بكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي علاقة

شغل منصبا إداريا أو تنفيذيا في الاستثمار أو القطاع المصرفي

خبرة في التعامل مع صناديق الاستثمار

المعرفة العامة بعمليات الاندماج والاستحواذ

رئيس لجنة المراجعة والتدقيق

نطاق التخصص والخبرة:

مراجع مالي

قائمة المتطلبات الأساسية:

بكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي علاقة

شغل منصبا إداريا أو تنفيذيا في المراجعة والتدقيق

قائمة المتطلبات المفضلة:

خبرة عمل في إحدى شركات المحاسبة الكبرى

شهادة متخصصة مالية أو ما يعادلها

عضو مجلس إدارة خبير مالي واقتصادي

العدد: 3

مالي أو اقتصادي

قائمة المتطلبات الأساسية:

بكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي علاقة

شغل منصبا إداريا في الإدارة المالية

قائمة المتطلبات المفضلة:

المعرفة فيما يتعلق بالتحليل المالي ودراسة الجدوى

شهادة متخصصة مالية أو ما يعادلها

عضو مجلس إدارة خبير في قطاع الحج

العدد: 3

عملي في القطاع

بكالوريوس أو أعلى خبرة عملية في قطاع الحج (عضوية مجلس أو قيادي في مكتب)

نطاق التخصص والخبرة:

قائمة المتطلبات المفضلة:

خبرة عملية في قطاعات أخرى 5 سنوات

رئيس مجلس شركة الإسناد

نطاق التخصص والخبرة:

عملي في القطاع

قائمة المتطلبات الأساسية:

بكالوريوس أو أعلى

خبرة عملية في قطاع الحج (عضوية مجلس أو قيادي في مكتب)

قائمة المتطلبات المفضلة: