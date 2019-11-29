مشادة كلامية بين طالبتين جامعيتين تنتهي بفقدان وعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

انتهت مشادة كلامية بين طالبتين في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بدخول إحداهن في حالة من فقدان الوعي، فيما نفت الجامعة صحة ما جرى تداوله بشأن محاولة انتحار طالبة باستخدام آلة حادة وبعض الأدوية.

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وفي التفاصيل، ورد الساعة 10:20 صباحا بلاغ للمسعفات من العمليات بوجود حالة في الملتقى 18 لمشادة بين طالبتين، وباشرت عمليات ووحدات الأمن الحادثة.

وعلى الفور جرى قياس العلامات الحيوية للطالبة فكانت مستقرة، ولكن قررت الفرق الطبية نقلها بواسطة الإسعاف للمستشفى الجامعي لمراقبة حالتها طبيا، للاطمئنان عليها، وذلك بصحبة أخيها بعد التواصل مع عائلتها.

وأوضحت الجامعة لـ«مكة» أن ما حدث كان مشادة بين طالبتين وعلى إثرها تعرضت إحداهن لفقدان الوعي نتيجة تناول كمية من عقار طبي عبارة عن شريط دواء يستخدم في العلاج النفسي على إثر المشادة، لافتة إلى أن الطالبة في وضع مستقر صحيا بعد اتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة من قبل المستشفى الجامعي ومركز الخدمات الطبية.