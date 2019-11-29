قوات الاحتلال تعتقل ضابطا في الشرطة الفلسطينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها أمس بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ضابطا في جهاز الشرطة الفلسطينية. وقالت مصادر أمنية في الخليل: إن قوات الاحتلال دهمت بلدة صوريف، واقتحمت منزل المقدم ومدير جهاز أمن الشرطة في محافظة الخليل، واعتقلت غسان أبوفارة وفتشت منزله.



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