موسكو تعتقل جاسوسة روسية تعمل لمصلحة أوكرانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو
كشفت وسائل الإعلام الروسية الرسمية أمس أنه جرى إلقاء القبض على امرأة روسية في شبه جزيرة القرم على خلفية مزاعم بأنها كانت تتجسس لمصلحة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء «تاس» الرسمية أن محكمة في منطقة سيفاستوبول قضت باعتقال المرأة واحتجازها لمدة شهرين خلال إعداد الإجراءات القانونية.
وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان إن «الأجهزة الخاصة الأوكرانية جندت المشتبه بها، وهي مواطنة روسية». وجاء في البيان أن المرأة «جمعت عمدا معلومات عسكرية سرية» لتقديمها لأوكرانيا.
وتورطت المرأة في تهمة الخيانة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لما يصل إلى 20 عاما.
واحتلت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها إليها قبل خمسة أعوام انتقاما من أوكرانيا التي أطاحت برئيسها الموالي لموسكو في تحول سياسي صوب الغرب.
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