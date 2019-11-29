اقتراب محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج

اقترب رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما من المثول أمام المحاكمة في تهم تتعلق بالفساد بعدما رفضت محكمة عليا في البلاد أمس استئنافا كان تقدم به.

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وكان من المقرر أن يمثل زوما، الذي يواجه عدة اتهامات بالفساد، أمام المحاكمة في 15 أكتوبر الماضي، ولكن محاميه قدموا استئنافا ضد القرار.

ورفضت المحكمة العليا في بيترماريتزبورج بإقليم كوازولو-ناتال، شرقي البلاد، وهو مسقط رأس زوما، الاستئناف وطالبته بدفع تكاليف الإجراءات القانونية.

ومن المتوقع إقامة المحاكمة العام المقبل، رغم أن زوما يمكن أن يتوجه إلى محكمة الاستئناف العليا، وهو أمر من شأنه أن يطيل أمد الإجراءات القضائية التي تعود إلى 1999 بشأن النظر في رشى مزعومة في إطار صفقة أسلحة بقيمة عدة مليارات من الدولارات. وكان زوما يشرف على الصفقة مع شركة تاليس الفرنسية، عندما كان نائبا لرئيس البلاد.