ميركل تلتقي ترمب على هامش قمة الناتو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الأربعاء المقبل في لندن، حسبما أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، أمس في برلين. ولم تذكر ديمر بيانات عن الموضوعات التي ستدور حولها المحادثات.
يذكر أن المرة الأخيرة التي التقت فيها ميركل بترمب كانت على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية.
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