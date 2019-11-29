القرني: مواجهة البحرين فاصلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وعد حارس مرمى المنتخب السعودي فواز القرني بظهور مختلف في مباراة اليوم أمام البحرين بخليجي 24، مؤكدا أن الأخضر لم يقدم أداء سيئا أمام الكويت رغم الخسارة، لكنه يتقبل كل النتائج. وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس»نتقبل الخسارة كتقبلنا الفوز أو التعادل، والخسارة ليست نهاية المطاف، أثق تماما في جميع اللاعبين والمدرب وفي قدرتهم على تحقيق الفوز اليوم».

وزاد «ما زلنا في دائرة المنافسة وكلامنا دائما ما زال إيجابيا ونسعى للدفاع عن سمعة الكرة السعودية، والمباراة اليوم فاصلة، نحن متكاتفون الآن أكثر مما نتكاتف بعد الانتصارات، ونعد بالظهور بشكل مغاير أمام البحرين».

وأشار القرني إلى أن الأخضر عانى من الإرهاق أمام الكويت وغياب عدد من اللاعبين.