جوائز لإعلاميي خليجي 24

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلق الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي برئاسة العماني سالم الحبسي مسابقة لوسائل الإعلام من 5 أقسام ضمن بطولة خليجي 24 الحالية بالدوحة تعلن نتائجها قبل اليوم الأخير للبطولة. وتنقسم فئات الجوائز إلى التصوير الفوتوجرافي، وخصصت له جائزتان، الأولى تتعلق بإظهار الإنجاز، والثانية بالانفعالات خارج المستطيل الأخضر، كانفعالات المدربين أو الإداريين أو الجمهور وغيرهم، حيث سيتم منح كل جائزة بمستويات ثلاثة، ذهبي وفضي وبرونزي.
كما جرى تخصيص جائزة لأفضل عمود صحفي، فيما خصصت الجائزة الثالثة لأفضل مقال يثير العاطفة خلال فعاليات البطولة، وخصصت أيضا بثلاثة مستويات، ذهبي وفضي وبرونزي. وفي مجال القنوات التلفزيونية، خصصت اللجنة المنظمة جائزة لأفضل معلق، حيث ستمنح لفئتين، أفضل معلق محترف، وأفضل معلق شاب، كما خصصت جائزة لأفضل تطبيق على الهواتف الذكية من خلال ما يقدمه التطبيق من خدمات حديثة وشاملة. كما رصد الاتحاد جوائز لأفضل تشكيلة لمنتخب خليجي 24 بكل مراكز اللعب.
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