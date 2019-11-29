الترجي يضغط على الهلال بالجمهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة طالبت إدارة نادي الترجي التونسي، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بزيادة عدد التذاكر المخصصة لمباريات الفريق في كأس العالم للأندية التي سيدشنها بمواجهة بطل آسيا، فريق الهلال، معللا ذلك بالإقبال الكبير لجماهير النادي على شراء التذاكر التي طرحها للبيع في الفترة الماضية. ويلتقي الترجي بالهلال في الدور ربع النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل. وكان الترجي بدأ أمس تسليم التذاكر للمشجعين الذين تمكنوا من إتمام التسجيل الكترونيا للحصول على التذاكر.



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