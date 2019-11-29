إنتاج أول طائرة ركاب منخفضة الانبعاثات في 2035

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعتزم شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات تصنيع أول طائرة ركاب منخفضة الانبعاثات، على أن يبدأ التحليق في الأجواء بحلول 2035.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري أن عملية استخدام التكنولوجيا الضرورية لتحقيق هذا الهدف لا تزال في مراحلها الأولية، وأكد أنه من الممكن أن تعمل هذه الطائرة باستخدام محركات كهربائية هجين أو باستخدام الهيدروجين أو الوقود المحايد للمناخ، وتابع «الطريق معقد للغاية».
وتسهم حركة النقل الجوي بنحو 5ر2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.
وأوضح فيوري أن ايرباص تدرك مسؤوليتها وأنها تمكنت من خفض استهلاك الوقود لكل مسافر بشكل كبير عن السابق باستخدام طائرة أخف وزنا ومحركات أكثر قوة، حيث إن «الطيران صديق البيئة هو أهم أولوياتنا».
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