تحطم طائرة خفيفة في كندا ومقتل 7

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي سبعة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة خفيفة في شرق كندا. ونقلت قناة سي بي سي التلفزيونية الكندية هذا الخبر عن سلطات أمن وسائل المواصلات الكندية.
وقال متحدث باسم الشرطة في كنجستون إنه ليس هناك أدلة تشير إلى سبب الحادث، وإن التحقيقات تجري على قدم وساق.
وأوضح المتحدث أن الطائرة وهي من طراز بايبر بي إيه - 32 من النوع الصغير وتسع ستة مقاعد بخلاف مقعد قائدها.
ويقول المحققون إن الطائرة انطلقت من مطار إقليمي شمالي تورنتو وتحطمت قبل كيلومترات قليلة من مطار هبوطها في كنجستون.
وأضافت محطة سي بي سي التلفزيونية أن المنطقة كانت تتعرض لرياح قوية في ذلك الوقت.
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