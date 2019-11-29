زلزال ألبانيا يحصد 49 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بلجراد

بلغت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب ألبانيا في وقت سابق هذا الأسبوع 49 شخصا حتى صباح أمس، وسط استمرار جهود الإنقاذ بأحد المواقع.

Advertisements

ولقي جميع الضحايا، باستثناء شخص واحد، حتفهم تحت أنقاض المباني في مدينة دوريس الساحلية وبلدة ثومان، التي تبعد 40 كلم إلى الشمال.

وذكرت القناة أنه لا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين، حيث يعتقد بأنهم دفنوا تحت أنقاض فندق بمدينة دوريس.

وبدأت السلطات الألبانية نقل الأشخاص من أماكن الإقامة الموقتة في ملاعب كرة القدم في المنطقتين إلى الفنادق والمدارس والصالات الرياضية.