العسكريون السابقون الأكثر انتحارا في أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت دراسة جديدة نشرت أمس أن معدل الانتحار بين العسكريين السابقين في أستراليا هو الأعلى بين عامة السكان في البلاد.

وذكر تقرير المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية أن معدل الانتحار بين الرجال العسكريين السابقين خلال الفترة بين عامي 2002 و2017 كان أعلى بنسبة 18 % من باقي الرجال الأستراليين.

وقال مايكل فورست المتحدث باسم المعهد «خلال الفترة بين 2001 و2017، كانت هناك 419 حالة انتحار بين العسكريين في الخدمة والاحتياط وأفراد الدفاع السابقين المعاصرين».

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وكانت معدلات الانتحار بين المجندات السابقات أعلى أيضا من غيرهن من النساء، ولكنها كانت أقل من معدل الرجال.

كما كانت حالات الانتحار مرتفعة بشكل صارخ خاصة بين العسكريين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بمن فيهم أولئك الذين خدموا في أفغانستان.

كما ذكرت الدراسة أن 20 % من العسكريين السابقين وصف الأطباء لهم تناول مضادات الاكتئاب مقارنة بـ15 % بين عامة السكان.

ومع ذلك كانت حالات الانتحار بين الأفراد العسكريين الذين لا يزالون في الخدمة أقل من عموم السكان، ووجدت الدراسة أن معدل التشرد بين العسكريين السابقين أقل.