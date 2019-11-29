الكاحل يحرم ليفربول من جهود فابينيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس عن غياب لاعب خط الوسط فابينيو عن الفريق حتى نهاية العام الحالي بسبب إصابة في الكاحل.
وتعرض اللاعب البرازيلي لإصابة في أربطة الكاحل خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع نابولي في دوري أبطال أوروبا.
وذكر ليفربول في بيان «كشف تقييم إضافي للإصابة أن فابينيو سيغيب عن الملاعب حتى العام الجديد».
ويسعى ليفربول إلى الحفاظ على فارق النقاط الثماني الذي يبعده عن أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإنجليزي، أو توسيع الفارق.
ويمثل غياب اللاعب عن الفريق نبأ سيئا لليفربول الذي يواجه جدولا حافلا من المباريات، حيث سيخوض 9 مباريات خلال ديسمبر المقبل.
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