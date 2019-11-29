عاجل : أردوغان يوجه ”رسالة تهديد مبطنة” للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: ”أنت ميت...”! (شاهد ما قاله؟)

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عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتضار حلف شمال الأطلسي تعكس فهما ”مريضا وضحلا“، وقال موجها كلامه للرئيس الفرنسي ”يجب عليك أن تتأكد أولا مما إذا كنت ميت إكلينيكيا“.

كان أردوغان يتحدث قبل أيام من قمة للحلف الذي قال عنه ماكرون إنه في حالة ”موت إكلينيكي“ بسبب صعوبة توقع تصرفات الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب والعلاقات المتوترة مع تركيا.

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وسيحضر الرئيسان التركي والفرنسي، اللذان تبادلا الانتقادات بشأن توغل الجيش التركي في شمال شرق سوريا، قمة حلف الأطلسي المقررة في بريطانيا يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقال أردوغان ”أخاطب السيد ماكرون من تركيا وسأكرر ذلك في اجتماع حلف الأطلسي: عليك أن تتأكد أولا مما إذا كنت ميت إكلينيكيا“.

وكان ماكرون قال في مقابلة قبل ثلاثة أسابيع إنه لا يوجد تنسيق استراتيجي بين الحلفاء الأوروبيين من جانب وبين الولايات المتحدة وتركيا من جانب آخر. كما انتقد عجز الحلف عن التصرف حيال ما وصفه بهجوم تركيا ”المجنون“ في شمال سوريا.

وترفض تركيا تأييد خطة الحلف الدفاعية للبلطيق وبولندا إلا بعد حصولها على المزيد من الدعم السياسي لحربها ضد وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة في شمال سوريا.

ولاقت تصريحات ماكرون ردود فعل قوية من الدول الأوربية التي تؤمن بأنها لا تزال في حاجة للاعتماد بقوة على الحلف لكنه قال يوم الخميس إن تصريحاته كانت دعوة مفيدة لليقظة وإنه لن يعتذر عنها.