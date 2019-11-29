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وأخيرًا .. أول رد انتقامي من العميد أحمد علي عبدالله صالح للثأر من قتلة والده.. ومصادر سياسية تكشف دور محمد بن سلمان في ذلك

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