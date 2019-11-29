شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا .. أول رد انتقامي من العميد أحمد علي عبدالله صالح للثأر من قتلة والده.. ومصادر سياسية تكشف دور محمد بن سلمان في ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار رسمي بتعيين ” طارق محمد” في منصب حكومي رفيع والأخير يتسلم مهامه في عدن رغم أنف الانتقالي هروب جماعي لمعتمرين بشوارع مكة وسط حالة من الرعب.. والشرطة السعودية تتحرك.. ماذا يحدث؟؟ (صور)

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