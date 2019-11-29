شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم زكي يعود إلى الواجهة مجدداً.. والنيابة المصرية تخالف التوقعات وتعلن رسميًا اسم الوريث الشرعي!.. شاهد من يكون؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد الشائعات الأخيرة التي تحدّثت عن خلافات داخل الأسرة البعيدة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي حول ما تركه من ميراث، قطعت نيابة شمال الجيزة لشؤون الأسرة، الخميس، الشك باليقين وأنهت الجدل بإعلانها الوريث الوحيد للفنان الشاب.

في التفاصيل، أكدت النيابة أن الأخ غير الشقيق رامي عز الدين عبد الله بركات، الذي كان يقيم بصفة دائمة في العاصمة البريطانية لندن بصحبة والده رجل الأعمال، هو الوريث الوحيد للراحل هيثم أحمد زكي.

كما أصدرت النيابة شهادة وراثة ووفاة بناء على الطلب المقدم من أخي الراحل، وأكدت انحصار تركته لما قالت إنه الوريث الشرعي، حيث يستحق رامي سدس تركته فرضا، وباقي التركة تعصيبا، وذلك لعدم وجود وارث ولا مستحق بناء على وصية واجبة.

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هيثم زكي يعود إلى الواجهة مجدداً.. والنيابة المصرية تخالف التوقعات وتعلن رسميًا اسم الوريث الشرعي!.. شاهد من يكون؟!

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عاش وحيداً ومات كذلك

يشار إلى أن موضوع الورث كان أثار جدلا كبيرا في الفترة الماضية مع حديث عن خلافات في العائلة بسبب هذا الأمر، فمن المعروف أن زكي عاش وحيداً ومات كذلك.

وانتهى الموضوع حين خرج محمد إبراهيم ابن عمة هيثم أحمد زكي بعد زج اسمه من بين المتهافتين على التركة، وأكد أن ما يتردد هو محض شائعات غير صحيحة، نافيا كل ما قيل حول وجود خلاف على الميراث.

كما أشار في حديث له تناقلته وسائل إعلام حينها إلى أن والدته منى عطية، وهي الشقيقة الكبرى للفنان الراحل أحمد زكي وأشقائها إلهام وإيمان ومحمد وصبري الذي توفي في سن صغيرة، تنازلوا عن نصيبهم في ميراث والدتهم رتيبة السيد محمد في تركة أحمد زكي إلى ابنه هيثم.