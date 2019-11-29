بالصور: مصرع شخص نتيجة اشتعال لحظي بسبب تسرب غاز في مبنى بمكة

لقي شخص مصرعه نتيجة حادِث اشتعال لحظي بسبب تسرب غاز في مبنى من طابقين بحي الشرائع في العاصمة المقدسة. وباشرت فرق الدفاع المدني بمكة موقع الحادِث الذي وقع في الطابق الأول من المبنى، وأدى لانهيار الواجهتين الأمامية والجانبية للمبنى.

وأوضح الدفاع المدني أن أحد المنازل المجاورة للمبنى تعرض لأضرار محدودة، كما تضررت 3 سيارات كانت متوقفة أمام المبنى. تذكر واقعة مماثلة وقعت في 11 نوفمبر الجاري بالدمام حيث أدى تسرب غاز لوقوع انفجار كبير تسبب في انهيار واجهة مبنى بحي الفاخرية، وإصابة 13 شخصاً، وتضرر عدد من المركبات.